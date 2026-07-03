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تعزیرات با تخلف مالک انبار حاوی ۸ هزار لیتر روغن صنعتی تقلبی و ۴ هزار و ۳۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق در شهرستان لنجان برخورد قانونی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان لنجان گفت: با همکاری سربازان گمنام امام زمان (عج) و گشت مشترک بازرسی اتاق اصناف یک انبار حاوی ۸ هزار لیتر روغن صنعتی تقلبی و ۴ هزار و ۳۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق در این شهرستان کشف وتوقیف شد.
رضا باباشاهی افزود: برای مالک واحد صنفی متخلف پرونده تشکیل شده و رسیدگی قانونی به موضوع در دستور کار قرار دارد.
وی با تأکید بر برخورد جدی دستگاههای نظارتی با قاچاق کالا و ارز، احتکار و عرضه فراوردههای تقلبی گفت: کالاهای تقلبی و سوخت قاچاق علاوه بر اخلال در بازار، میتواند به اقتصاد کشور و سلامت مردم آسیب جدی وارد کند و با متخلفان بدون اغماض برخورد میشود.