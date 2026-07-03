به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، علی‌اکبر صمیمی، مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی به همراه معاونان پشتیبانی و تربیت بدنی اداره کل، عارف خدرلو، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان، علی احمدی، نماینده مردم میاندوآب در مجلس شورای اسلامی و محسن دلیر، مدیر آموزش و پرورش شهرستان با حضور در منزل دانش‌آموز شهید «نازنین زینب ملایی» و شهید «سردار مهدی ملایی»، با خانواده معظم این شهیدان دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

در این دیدار، مدیرکل آموزش و پرورش استان، ضمن گرامیداشت مقام والای شهدا و تبریک و تسلیت به خانواده داغدار، بر تداوم راه آن شهیدان والامقام در عرصه تعلیم و تربیت و پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت در میان دانش‌آموزان تأکید کردند.

شهید «سردار مهدی ملایی» و دانش‌آموز شهید «نازنین زینب ملایی» در جنگ تحمیلی سوم و درپی تهاجم دشمن آمریکایی- صهیونی به شهادت رسیدند.