برنامه‌های «بدرقه نور»، با بازخوانی ابعاد معنوی، شخصیتی و دستاورد‌های دوران رهبر شهید، «سوگواره»، با روایت مراسم بدرقه قائد شهید امت و «امین ایران»، با واکاوی میراث تمدن‌ساز رهبر شهید، از شبکه‌های رادیویی سلامت، نمایش و فرهنگ پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رادیو سلامت با ویژه‌برنامه «بدرقه نور»، به بازخوانی ابعاد معنوی، شخصیتی و دستاورد‌های دوران رهبر مجاهد شهید انقلاب می‌پردازد.

این برنامه از ۱۳ تا ۱۹ تیر با محوریت گفت‌و‌گو با مردم و تحلیل سیره قائد شهید امت، از ساعت ۱۶:۰۰، پخش می شود.

ویژه‌برنامه «بدرقه نور»، با محوریت احساسات مخاطبان در روز نخست آغاز و در روز‌های بعد، به ترتیب به بررسی ویژگی‌های شخصیتی، کلام ماندگار و الگو‌های رفتاری ایشان می‌پردازد.

یکی از بخش‌های ویژه این برنامه، اختصاص پیام‌های مردم خطاب به رهبر جدید (آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای) است.

«بدرقه نور» با ترکیبی از بخش‌های متنوع، تلاش می‌کند تا نگاهی متفاوت به اثرگذاری سیره رهبر شهید بر جامعه امروز داشته باشد.

ویژه‌برنامه عصرگاهی «سوگواره»، هم‌زمان با مراسم بدرقه رهبر شهید انقلاب اسلامی، از شنبه تا پنج‌شنبه، ۱۳ تا ۱۸ تیر از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰، به صورت زنده از رادیو نمایش پخش می‌شود.

این برنامه در کنار ویژه‌برنامه صبحگاهی «سوگ سرو»، مراسم بدرقه رهبر شهید انقلاب اسلامی را برای مخاطبان روایت و پوشش می‌دهد.

«سوگواره»، در سه محور اصلی طراحی شده است. محور نخست به اطلاع‌رسانی خدمات دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، جمعیت هلال احمر و دیگر نهاد‌های خدمات‌رسان و مردم‌نهاد اختصاص دارد و از طریق ارتباط مستقیم با مسئولان، تازه‌ترین اطلاعات مورد نیاز شهروندان در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد.

در محور دوم، گزارشگران حاضر در محل برگزاری مراسم، حال‌وهوای مراسم، رویداد‌های روز، اتفاقات میدانی و همچنین برنامه‌ها و هماهنگی‌های روز‌های آینده را به صورت زنده برای شنوندگان روایت می‌کنند.

محور سوم نیز به بازخوانی شخصیت و سیره رهبر شهید انقلاب اسلامی اختصاص دارد و با بهره‌گیری از زبان نمایش، روایت‌های مستند و خاطرات و گفته‌های نزدیکان ایشان، تلاش می‌کند ابعاد مختلف شخصیتی و اندیشه‌های این چهره ماندگار را برای مخاطبان تبیین کند.

ویژه‌برنامه «سوگواره» به تهیه‌کنندگی پگاه عموزاده، نویسندگی نرگس فتحی، گویندگی فاطمه حاتمی و محمدسعید سلطانی، از رادیو نمایش پخش می‌شود.

ویژه‌برنامه «امین ایران»، شنبه ۱۳ تیر در بخش صبح‌گاهی، در گفت‌و‌گو با نخبگان علمی، فرهنگی و دانشگاهی، به بازخوانی ابعاد مختلف اندیشه، مدیریت و میراث ماندگار رهبر شهید در آستانه مراسم تشییع می‌پردازد.

این برنامه که از ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، به صورت زنده از رادیو فرهنگ پخش می‌شود، در گفت‌و‌گو با چهره‌های برجسته‌ای همچون غلامعلی حداد عادل، موسی حقانی، سیدمحمودرضا آقامیری، عباسعلی رهبر و سایر نخبگان در حوزه‌های علوم سیاسی، کلام، ادبیات و علوم تجربی، به بررسی محورهایی، چون «رهبری در میدان بحران»، «نهضت علمی»، «خانواده به عنوان سنگر تمدن‌سازی» و «مقاومت از راهبرد تا مکتب» می‌پردازد.

علاوه بر گفت‌و‌گو‌های تخصصی، بخش‌هایی نظیر شعرخوانی شاعران مطرح کشور در سوگ رهبر شهید، پخش کلام ارزشمند ایشان درباره شهادت، گزارش‌های میدانی و ارتباط زنده با استان‌ها، این ویژه‌برنامه را به یک روایت جامع از پیوند میان سوگ ملی و تداوم مسیر حماسی تبدیل کرده است.

در این برنامه شعرخوانی شاعران مطرح کشور همچون یوسفعلی میرشکاک، محمد رسولی و حسینی در سوگ رهبر شهید و همچنین شعرخوانی حداد عادل و ماهروزاده (مادر شهید زهرا حداد عادل)، در فراق زهرا شهید جنگ رمضان و همسر رهبر معظم انقلاب پخش می‌شود.