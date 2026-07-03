اهدای قرآن کریم به نیابت از شهید رئیسی به مساجد آسیب‌دیده

اهدای قرآن کریم به نیابت از شهید رئیسی به مساجد آسیب‌دیده

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پویش ملی اهدای قرآن کریم به مساجد آسیب‌دیده در حوادث تروریستی دی‌ماه ۱۴۰۴ که از سوی بنیاد بین‌المللی شهید رئیسی (ره) آغاز گردیده است، در مسجد سادات محله جوادیه تهران (از مساجد مورد حمله عناصر تروریستی در دی‌ماه) برگزار گردید.

در این محفل نورانی که با حضور همسر سردار شهید سید مهدی موسوی سرتیم حفاظت آیت‌الله شهید رئیسی، دکتر میثم لطیفی (رئیس سازمان اداری و استخدامی دولت سیزدهم)، فعالان حوزه قرآنی و نمازگزاران مسجد برگزار گردید، مصحف‌های شریف قرآن کریم اهدا گردید.