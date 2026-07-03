به گزارش خبرگزاری صداوسیما، گروهی متشکل از فضلا و اندیشمندان برجسته تقریبی از کشورهای مالزی،لبنان، افغانستان ،نروژ ،پاکستان، روسیه ، تونس،سنگال، هند و برخی کشورهای امریکای لاتین، ارژانتین و مکزیک که از چهره های اثر گذار جهان اسلام و مروجین اندیشه های اصیل اسلامی ، گفتمان وحدت و تقریب مذاهب و پرچمدار ترویج اندیشه امت واحده اسلامی برای تحقق تمدن نوین اسلامی براساس آرمانهای رهبر شهید هستند که حضورشان را برای ادای احترام به پیکر پاک و مطهر قائد شهید امت اسلامی گرامی میداریم.