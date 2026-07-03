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استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه این استان کریدور اصلی عبور کاروانهای زیارتی به سمت مقاصد اصلی است، از آمادگی کامل تمامی دستگاههای اجرایی، بهویژه حوزه گردشگری برای میزبانی از زائران عبوری برای شرکت در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر و قائد شریف امت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، یدالله رحمانی در خصوص برنامه ریزی مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر و قائد شریف امت گفت : آمادگی صددرصدی برای اعزام بیسابقه زائران و استقبال از مسافران عبوری در دستور کار قرار گرفته است و با توجه به حجم گسترده اعزامها، ضروری است شرکتکنندگان با کمترین دغدغه در این مسیر قرار گیرند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اهمیت استراتژیک این مراسم گفت: برگزاری چنین مراسمی با این گستردگی، نشاندهنده اقتدار جمهوری اسلامی و جایگاه مردم در عرصههای بینالمللی است.
وی گفت : حضور پرشور مردم در لحظات اولیه شهادت رهبر، فرصت سوءاستفاده از شرایط را از دشمن گرفت و این انسجام، رمز موفقیت نظام در برابر تمامی دسیسههای تفرقهافکنانه است.
یدالله رحمانی افزود : یکی از نکات برجسته در نشست اخیر، ورود جدی اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان به چرخه خدماترسانی بود. با توجه به اینکه کهگیلویه و بویراحمد کریدور اصلی عبور کاروانهای زیارتی به سمت مقاصد ملی است.
وی بر ضرورت آماده باش زیرساختهای گردشگری، مجتمعهای رفاهی بینراهی و اقامتگاههای تحت پوشش میراثفرهنگی تاکید کرد و گفت : لازم است ظرفیتهای گردشگری استان برای ارائه خدمات مطلوب به زائران عبوری به بهترین شکل مدیریت شود.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین تأکید کرد ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی باید با بهرهگیری از فرصت حضور زائران، هویت و ظرفیتهای فرهنگی استان را در قالب اقلام تبلیغاتی و فضاسازیهای محیطی به نمایش بگذارد.
وی گفت : مقرر شد تمامی بنرها و اقلام تبلیغاتی با رویکردی متمرکز و یکپارچه تهیه شود تا نام کهگیلویه و بویراحمد به عنوان میزبانی شایسته در اذهان باقی بماند و هدف، نمایش همزمان توانمندی اجرایی و ظرفیتهای فرهنگی استان در این رویداد ملی است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد افزود: برنامههای تدوینشده در سه بازه زمانی شامل مراسم وداع، برنامههای پس از تشییع تا اربعین و برنامههای فاصله اربعین تا سالگرد شهادت، توسط دستگاههای مختلف اجرایی خواهد شد.