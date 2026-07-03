به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، در میان کوچه‌های شهر جاجرم، خانه‌ای قرار دارد که سال‌هاست میزبان خاطرات مردی که از همین خانه راهی جبهه‌های دفاع مقدس شد و نامش در تاریخ این سرزمین ماندگار شد.

شهید عباسقلی بهروز در سال ۱۳۳۴ در جاجرم دیده به جهان گشود.

او در سال‌های دفاع مقدس، با احساس مسئولیت و برای دفاع از میهن اسلامی راهی جبهه‌های نبرد شد و سرانجام در سال ۱۳۶۵، در عملیات غرورآفرین کربلای ۵ در منطقه شلمچه، به فیض عظیم شهادت نائل آمد.

پیکر مطهر این شهید والامقام، هفت سال مفقودالاثر ماند و خانواده‌اش سال‌ها چشم‌انتظار بازگشت نشانی از عزیز خود بودند؛ انتظاری که سرانجام در سال ۱۳۷۲ به پایان رسید و پیکر مطهر شهید عباسقلی بهروز به زادگاهش، جاجرم، بازگشت و بر دستان مردم قدرشناس این شهر تشییع و به خاک سپرده شد.

امروز، پس از گذشت سال‌ها، هنوز یاد و خاطره این شهید در خانه و میان اعضای خانواده‌اش زنده است.

قاب عکس‌ها، یادگار‌ها و روایت‌های پدر، مادر، همسر، فرزندان و بستگان، هر یک بخشی از زندگی مردی را بازگو می‌کنند که پیش از آنکه شهید باشد، فرزند این سرزمین و عضوی از همین خانواده بود.

خانواده شهید عباسقلی بهروز، با مرور خاطرات سال‌های زندگی او، از ایمان، اخلاق نیک، روحیه فداکاری و عشق او به مردم سخن می‌گویند؛ ویژگی‌هایی که باعث شد راه جهاد را آگاهانه انتخاب کند و جان خود را در راه دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی تقدیم کند.