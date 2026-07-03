به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ در این سفر «فیصل کریم کندی» فرماندار ایالت خیبرپختونخوا و از رهبران ارشد حزب مردم پاکستان به همراه شماری دیگر از شخصیت‌های سیاسی، یوسف رضا گیلانی را همراهی می‌کنند.

رئیس مجلس سنای پاکستان حین ورود به تهران در مصاحبه‌ای، با تاکید بر روابط عمیق تهران و اسلام‌آباد اظهار داشت: پاکستان و ایران روابطی بسیار نزدیک دارند؛ روابطی که ریشه در تاریخ، فرهنگ، دین، همسایگی و دوستی میان دو ملت دارد.

وی با اشاره به شهادت رهبر انقلاب اسلامی، این حادثه را «تراژدی بزرگی برای امت اسلامی» توصیف کرد و گفت: همه ما برای ادای احترام به رهبری بزرگ به تهران می‌رویم؛ شخصیتی که جایگاه والایی داشت و خدمات بزرگی به دین اسلام، کشورش و امت اسلامی ارائه کرد.

گیلانی همچنین با یادآوری تجربه تاریخی خود افزود: این دومین سفر تاریخی من به ایران است. نخستین بار هنگام ارتحال حضرت امام خمینی (ره) به نمایندگی از دولت پاکستان در مراسم ایشان حضور یافتم. آن زمان شهید بی‌نظیر بوتو نخست وزیر بود و مرا به نمایندگی از دولت اعزام کرد. امروز نیز به دعوت مقامات ایرانی، همراه با هیئتی رسمی برای ادای احترام به رهبر شهید انقلاب اسلامی به تهران سفر می‌کنیم.

همزمان با هیئت پارلمانی پاکستان یک هیئت متشکل از علما، اندیشمندان و نخبگان پاکستانی نیز برای حضور در مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی وارد تهران شده است.

همچنین قرار است «شهباز شریف» نخست وزیر پاکستان امروز در رأس یک هیئت عالیرتبه دولتی متشکل از «اسحاق دار» معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه، «عطاالله تارر» وزیر اطلاع رسانی و شماری دیگر از مقامات ارشد این کشور برای شرکت در مراسم و ادای احترام به رهبر شهید انقلاب اسلامی راهی تهران شود.

اعزام همزمان هیئت‌های پارلمانی، دولتی، مذهبی و نخبگانی از پاکستان، بیانگر اهمیت ویژه این مراسم در نگاه مقامات و اقشار مختلف این کشور و جایگاه برجسته رهبر شهید انقلاب اسلامی در افکار عمومی و محافل سیاسی پاکستان ارزیابی می‌شود.