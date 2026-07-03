رئیس مجلس عراق که به منظور شرکت در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب وارد تهران شده بود، در بدو ورود خود گفت: جنگ ۴۰ روزه آمریکا و رژیم صهیونیستی، جنگی ظالمانه علیه ایران و کشور‌های منطقه بود.

حلبوسی: جنگ ۴۰ روزه، جنگی ظالمانه علیه ایران و کشور‌های منطقه بود

حلبوسی: جنگ ۴۰ روزه، جنگی ظالمانه علیه ایران و کشور‌های منطقه بود

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، هیبت الحلبوسی رئیس مجلس عراق صبح امروز (جمعه، ۱۲ تیرماه ۱۴۰۵) به منظور شرکت در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی وارد تهران شد و دقایقی قبل مورد استقبال علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

هیبت الحلبوسی در بدو ورود خود به تهران ضمن عرض تسلیت شهادت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب، گفت: جنگ ۴۰ روزه جنگی ناجوانمردانه و ظالمانه بود که از طرف رژیم غاصب صهیونی و آمریکا نسبت به ایران و در واقع کشور‌های منطقه صورت گرفت.

رئیس مجلس عراق در ادامه تصریح کرد: بابت توافقی که با آمریکا داشتید به شما تبریک می‌گویم و امیدوارم صلح را برای منطقه به ارمغان بیاورد.

وی که به تازگی به عنوان رئیس مجلس عراق انتخاب شده است، یادآور شد: دوست داشتیم اولین سفر و ملاقات ما در ایام شادی باشد، اما مشیت الهی بر این بود که به خاطر این مراسم به ایران سفر کنیم. ان شاءالله خداوند حافظ کشور شما باشد.

علی نیکزاد نایب رئیس مجلس نیز عراق را کشور دوست و برادر جمهوری اسلامی ایران خواند و گفت: بابت ابراز تسلیت شما سپاسگزاریم و ان شاءالله در ایام دیگری هم میزبان شما باشیم.