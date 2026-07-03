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سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی خراسان جنوبی از طرح خرید حمایتی مرغ منجمد از سوی شرکت پشتیبانی امور دام استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی استان گفت: این اقدام گام موثری در خصوص حمایت از مرغداران و جلوگیری از ضرر و زیان تولیدکنندگان و تنظیم بازار استان محسوب میشود.
معراجیان افزود: مرغداران در صورت تمایل میتوانند با دریافت معرفی نامه از معاونت بهبود تولیدات دامی و عقد قرارداد با پشتیبانی امور دام استان به صورت مستقل و یا از طریق اتحادیه مرغداران ماکیان شرق نسبت به تحویل مرغ تولیدی خود اقدام کنند..
وی با تاکید بر اهمیت کیفیت محصولات نهایی گفت: یکی از اولویتهای این معاونت ارتقای کیفیت تولیدات مرغداریهای استان است و خرید مرغ باید با رعایت معیارهایی همچون سایزبندی مناسب باشد.
سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی استان افزود: نرخ خرید هر کیلو مرغ منجمد شیرینگ پک شده ۳۶۹هزار تومان با محدوده وزنی بین ۱.۲ تا ۲.۲ کیلوگرم تعیین شده است.
خراسان جنوبی از قطب های تولید گوشت مرغ در شرق کشور محسوب می شود.