معاون بهبود تولیدات گیاهی و مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی گفت: مشکلات ثبت اطلاعات برخی بهره‌برداران در سامانه پهنه‌بندی رفع شده است و خرید تضمینی گندم در استان بدون وقفه ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، معاون بهبود تولیدات گیاهی و مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی در بازدید از یکی از مراکز خرید تضمینی گندم با اشاره به رفع مشکلات ثبت اطلاعات برخی بهره‌برداران در سامانه پهنه‌بندی، اظهار کرد: تمامی گندم‌کاران استان و عوامل خدمات‌رسان از این پس می‌توانند بدون محدودیت، محصول خود را به مراکز خرید تضمینی تحویل دهند.

وی همچنین با اشاره به روند مطلوب خرید تضمینی گندم در استان افزود: از آغاز فصل خرید تاکنون، بیش از ۱۰۰ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان خریداری شده که از این میزان، بیش از۸۳ هزار تن در سامانه سیفا ثبت شده است.

خوش‌اخلاق خاطرنشان کرد: بر اساس برآورد‌های انجام‌شده، در سال زراعی جاری بیش از ۲۵۰ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان با قیمت مصوب، در ۲۴ مرکز خرید تضمینی مستقر در نقاط مختلف استان خریداری خواهد شد.