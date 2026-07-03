کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: دریای عمان و تنگه هرمز و شرق خلیج فارس افزایش باد‌های جنوب شرقی پیش بینی می‌شود و سبب متلاطم شدن دریا خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، با اشاره به پیش بینی ناپایداری جوی و دریایی در استان، گفت: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری در دریای عمان و تنگه هرمز افزایش باد جنوب شرقی و بعدازظهر در ارتفاعات شرقی و شمالی استان به ویژه شهرستان بشاگرد رشد ابر، رگبار پراکنده باران و رعد و برق و تندباد لحظه‌ای و گاه تگرگ در مناطق مستعد پیش بینی می‌شود.

او افزود: بیشینه سرعت باد تا ۳۶ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا تا نزدیک یک متر خواهد رسید. توصیه می‌شود تمهیدات لازم برای تردد ایمن شناور‌ها بخصوص شناور‌های سبک و صیادی در نظر گرفته شود و تداوم وزش باد جنوب شرقی در دریای عمان و تنگه هرمز تا ظهر روز شنبه پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: تداوم بارش‌های عصرگاهی در ارتفاعات شرقی و شمالی استان مورد انتظار است.

حمزه نژاد، خاطرنشان کرد: از لحاظ دمایی از روز یکشنبه افزایش نسبی دمای بیشینه با تاکید بر سواحل و مناطق شرقی استان پیش بینی می‌شود.