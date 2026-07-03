به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد،‌ در آستانه بدرقه مردی که عمر با برکت خود را وقف عزت و اقتدار این سرزمین کرد، از آحاد مردم شریف ایران دعوت می‌شود تا در این پویش معنوی مشارکت نمایند.

محورهای مشارکت به نیت هدیه به روح شهید:

مشارکت در ختم قرآن کریم

▪️ قرائت و ثبت مجموع صلوات‌ها

▪️ اهدای صدقه

▪️ اقامه نماز لیلة‌الدفن

جهت اعلام مشارکت:

۱. 🖥 مراجعه به درگاه: badraghe-pooyesh.ir

۲. 📩 ارسال عدد «۱» به سرشماره: 30002266

🖤 هر ایرانی، یک سهم در این وداع معنوی آقای شهید ایران

🏴 #باید_برخاست #یالثارات_الحسین (ع)