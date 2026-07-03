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پویش معنوی «بدرقه آقای شهید ایران» برای قطره ای ادای دِین به رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در آستانه بدرقه مردی که عمر با برکت خود را وقف عزت و اقتدار این سرزمین کرد، از آحاد مردم شریف ایران دعوت میشود تا در این پویش معنوی مشارکت نمایند.
محورهای مشارکت به نیت هدیه به روح شهید:
مشارکت در ختم قرآن کریم
▪️ قرائت و ثبت مجموع صلواتها
▪️ اهدای صدقه
▪️ اقامه نماز لیلةالدفن
جهت اعلام مشارکت:
۱. 🖥 مراجعه به درگاه: badraghe-pooyesh.ir
۲. 📩 ارسال عدد «۱» به سرشماره: 30002266
🖤 هر ایرانی، یک سهم در این وداع معنوی آقای شهید ایران
🏴 #باید_برخاست #یالثارات_الحسین (ع)