سفیران سلامت خراسان شمالی برای خدمت رسانی به عاشقان و دلباختگان رهبر شهید با همه توان به خط شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، عاشقان و دلباختگان رهبر شهید امت، این بار با پشتیبانی کادر درمان و امدادگران خراسان شمالی پذیرایی می‌شوند.

سفیران سلامت خراسان شمالی از پرستاران تا پزشکان و امدادگران هلال احمر برای خدمت رسانی به عاشقان و دلباختگان رهبر شهید امت با تمام توان به خط شدند.

۲۳۰ نفر از داوطلبان کادر درمان و ۳۰۰ نفر از امدادگران هلال احمر برای خدمت رسانی به زائران مراسم امام شهید در مشهد مقدس خدمات رسانی می‌کنند.

هلال احمر استان ۱۸ پایگاه ثابت و ۵ پایگاه موقت هم در جاده‌های استان برای زائران و میهمانان مراسم برپا می‌کنند.