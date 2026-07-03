فرمانده سپاه امام جعفر صادق(ع)، گفت: برای اسکان و پذیرایی از میهمانان مراسم وداع و بدرقه رهبر شهید ۵۰ محل اسکان و موکب پذیرایی در سطح بخش چهاردانگه آماده خدمات‌رسانی هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سعید قلی‌زاده فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج امام جعفر صادق(ع) چهاردانگه در اسلامشهر، اظهار کرد: برای میزبانی و پذیرایی از میهمانان و زائرین شرکت در مراسم وداع و بدرقه رهبر شهید انقلاب اسلامی ۵۰ محل اسکان و موکب پذیرایی در بخش چهاردانگه آماده ارائه خدمات هستند.

وی افزود: به حول قوه الهی و با انسجام کم‌نظیر میان مسئولان و مردم منطقه تمام ظرفیت بخش چهاردانگه برای پشتیبانی از این حماسه تاریخی وداع و بدرقه قائد شهید بسیج شده است.

قلی‌زاده با اشاره به آماده‌باش ۱۰۰ درصدی و تشکیل قرارگاه مردمی در بخش چهاردانگه، بیان کرد: پیرو جلسات هماهنگی در فرمانداری و سطح بخش، با حضور امام‌جمعه، فرماندار،بخشدار، شهردار، فرماندهان نظامی و انتظامی و همچنین ائمه جماعات، موکب داران و هیئت‌های مذهبی، تصمیماتی برای رفاه حال زائران و برگزاری باشکوه مراسم اتخاذ شد، اکنون تمامی ادارات خدمات‌رسان در حالت آماده‌باش ۱۰۰ درصدی قرار دارند.

وی با اشاره به اسکان و پذیرایی گسترده از زائران در سطح چهاردانگه،تأکید کرد: برای اسکان میهمانان ۴۲ محل اسکان شامل مصلای نمازجمعه، مساجد، حسینیه‌ها و مدارس به طور کامل آماده‌سازی شده‌اند، همچنین ۸ موکب پذیرایی باهمت موکب داران و مدیریت شهری در نقاط مختلف بخش مستقر شده تا خدمات لازم را به میهمانان ارائه دهند.

رئیس ستاد اجرایی مراسم وداع و بدرقه رهبر شهید در بخش چهاردانگه، گفت: تاکنون فضاسازی محیطی میادین و بلوارها و معابر سطح شهر انجام شده است و علاوه‌برآن ۵۰ دستگاه اتوبوس برای انتقال شهروندان و زائران به مراسم تهران پیش‌بینی‌شده که دار محله‌ای تعیین شده در سطح بخش به شهروندان و زائرین خدمات‌رسانی خواهند کرد.

وی با اشاره به ایجاد آمادگی لازم برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی، اذعان کرد:علاوه بر ارائه خدمات اسکان و پذیرایی و فعالیت‌های فرهنگی،تیم های امدادی آتش‌نشانی، هلال‌احمر، اورژانس، بهداشت و نیروهای خدماتی به‌صورت مستمر در سطح شهر مستقر خواهند بودو در صورت نیاز خدمات به مراجعین ارائه می‌دهند.

قلی‌زاده با تأکید بر حضور نیروهای نظامی، بسیجی، انتظامی و راهور در روزهای برگزاری مراسم‌، تصریح کرد: با انسجام مثال‌زدنی مجموعه‌های مردمی و حاکمیتی سطح منطقه، تمامی برنامه‌های پشتیبانی و امنیتی به نحو احسن در حال انجام است.

فرمانده سپاه ناحیه امام جعفر صادق(ع) چهاردانگه با تأکید بر مجاهدت‌های امام شهید در راه اعتلای ایران قوی گفت: امروز بر همه ما واجب است هر آنچه در توان داریم برای بدرقه این امام عزیز به کار گیریم تا ذره‌ای از دریای بی‌کران عشق مردم به ایشان باشیم.