چگونه گریه کنم ای حماسه در سوگت ...
علی محمد مودب در سوگ رهبر شهید انقلاب، شعری باعنوان "سلام بر تو پدر " سروده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی محمد مودب در سوگ رهبر شهید انقلاب حضرت آیتالله العظمی سیدعلی خامنهای رضواناللهعلیه شعری سروده است.
*سلام بر تو پدر *
چگونه گریه کنم ای حماسه در سوگت
که یاد تو همه صبر و صلابت است و شکوه
چقدر داغ تو آهنگ نینوا دارد
چقدر فاصله دارد غم تو با اندوه
نمیتوان ز تو گفتن مگر به شیوه تو
مگر که رود شوم در عزای تو ای کوه
میان هروله شور سوگوارانت
هزار شکر که هستم یکی از این انبوه
طنین نام تو فخر و بزرگی است و شرف
سلام بر تو پدر ای بزرگ ای بشکوه