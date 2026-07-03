رئیس اداره تعلیم و تربیت کودک مازندران گفت: از مهرماه ۱۴۰۵ فعالیت تمامی مربیان کودکستان‌ها منوط به دریافت «گواهی صلاحیت حرفه‌ای» خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس اداره تعلیم و تربیت کودک استان مازندران از یکپارچه‌سازی متولیان آموزش پیش‌دبستانی در استان خبر داد و گفت: از مهرماه سال ۱۴۰۵، فعالیت تمامی مربیان کودکستان‌ها منوط به دریافت «گواهی صلاحیت حرفه‌ای» خواهد بود.

خدیجه عباسی با اشاره به تشکیل سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک از سال ۱۴۰۰ زیر نظر وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: در راستای اجرای سیاست‌های جدید، تمامی مراکز آموزش کودکان از بدو تولد تا ۶ سالگی که پیش از این با مجوز سازمان بهزیستی، سازمان تبلیغات اسلامی یا مدارس غیردولتی فعالیت می‌کردند، وارد فرآیند تطبیق و یکپارچه‌سازی مجوز‌ها شدند.

وی افزود: تاکنون هزار و ۴۲۱ مرکز آموزش کودک در استان مازندران موفق به دریافت مجوز یکپارچه از سازمان ملی تعلیم و تربیت شده‌اند.

رئیس اداره تعلیم و تربیت کودک مازندران، توانمندسازی مربیان را یکی از مهم‌ترین محور‌های این تحول عنوان کرد و گفت: بر اساس استاندارد‌های جدید، تمامی مربیان پیش‌دبستانی موظف‌اند دوره‌های پیش‌نیاز ۳۴ ساعته شامل مهارت‌های پایه، شعر، نمایش خلاق و قصه‌گویی را با موفقیت بگذرانند.

عباسی افزود: مربیان پس از پایان این دوره‌ها و ارزیابی توسط مدرسین ارشد، گواهی صلاحیت حرفه‌ای دریافت می‌کنند و این گواهی شرط لازم برای فعالیت در مراکز کودکستان خواهد بود.

وی تأکید کرد: از مهرماه ۱۴۰۵ هیچ مربی بدون دریافت گواهی صلاحیت حرفه‌ای اجازه حضور در کلاس‌های درس کودکستان را نخواهد داشت.

رئیس اداره تعلیم و تربیت کودک مازندران گفت: اجرای این برنامه‌ها با هدف ارتقای کیفیت آموزش، استانداردسازی محتوای آموزشی و انتخاب مربیان توانمند انجام می‌شود تا زمینه رشد و آموزش مطلوب کودکان در دوره حساس سه تا شش سالگی بر اساس استاندارد‌های ملی فراهم شود.