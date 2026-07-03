همزمان با سالروز حمله ناو آمریکایی به هواپیمای مسافربری ایران، محل سقوط این هواپیما در آب‌های خلیج فارس گلباران شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، در این مراسم شرکت‌کنندگان با سردادن شعار‌های «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»، جنایت سال ۱۳۶۷ را محکوم کردند و یاد شهدای بی‌گناه این حادثه را گرامی داشتند.

فضای مراسم گلباران آکنده از روح مقاومت، مطالبه‌گری و یادآوری مظلومیت قربانیان بود.

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پرواز ۶۵۵ شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، در دوازدهم تیرماه سال ۱۳۶۷ در حالی که از بندرعباس عازم دوبی بود، بر فراز آب‌های خلیج فارس هدف دو موشک ناو جنگی وینسنس قرار گرفت و سقوط کرد.

در این جنایت آشکار، ۲۹۰ مسافر و خدمه این پرواز از جمله ۶۶ کودک و ۵۳ زن به شهادت رسیدند.