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اداره کل هواشناسی هرمزگان برای امروز امروز ناپایداری جوی و دریایی در استان پیش بینی کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس،کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری در دریای عمان و تنگه هرمز افزایش باد جنوب شرقی و در ساعات بعدازظهر در ارتفاعات شرقی و شمالی استان به ویژه شهرستان بشاگرد رشد ابر، رگبار پراکنده باران و رعد و برق و تندباد لحظهای و گاه تگرگ در مناطق مستعد پیش بینی میشود. توصیه میشود از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانههای فصلی این مناطق خودداری شود.
مجتبی حمزه نژاد افزود: در دریای عمان و تنگه هرمز و شرق خلیج فارس افزایش بادهای جنوب شرقی پیش بینی میشود و سبب متلاطم شدن دریا خواهد شد. بیشینه سرعت باد تا ۳۶ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا تا نزدیک ۱۰۰ سانتیمتر خواهد رسید. توصیه میشود تمهیدات لازم برای تردد ایمن شناورها بخصوص شناورهای سبک و صیادی صورت پذیرد. تداوم وزش باد جنوب شرقی در دریای عمان و تنگه هرمز تا ظهر روز شنبه پیش بینی میشود.
وی گفت: همچنین تداوم بارشهای عصرگاهی در ارتفاعات شرقی و شمالی استان مورد انتظار است.
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حمزه نژاد افزود: به لحاظ دمایی از روز یکشنبه افزایش نسبی دمای بیشینه با تاکید بر سواحل و مناطق شرقی استان پیش بینی میشود.