به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سرهنگ عبدالرضا میرزایی، رییس پلیس راه استان اصفهان گفت: با توجه به افزایش حجم تردد‌ها در روز‌های آینده به مناسبت برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر آقای شهید ایران و حضور خیل عظیم عزاداران در جاده‌های استان، به تمامی هموطنان توصیه می‌شود برای پیشگیری از حوادث ناگوار، از تردد در جاده‌های فرعی و یا دوطرفه پرهیز کنند.

وی با تأکید بر اینکه محور‌های دوطرفه به دلیل عرض کم و نبود جداکننده فیزیکی، بستری پرخطر برای وقوع تصادفات رخ‌به‌رخ به‌ویژه در زمان تراکم ترافیک هستند، تاکید کرد: اولویت اصلی تمامی رانندگان حتی الامکان در این ایام باید استفاده از آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها باشد.

رییس پلیس راه استان همچنین با قدردانی از قانون‌مداری رانندگان، یادآور شد که هدف از این محدودیت‌ها و توصیه‌ها، تنها حفظ سلامت و جان هموطنان است. امیدواریم با رعایت این نکات، شاهد برگزاری هرچه باشکوه‌تر و ایمن‌تر این مراسم بدون بروز حوادث ناگوار باشیم.