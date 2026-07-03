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مراسم ادای احترام هیئت‌های خارجی به پیکر مطهر قائد شهید امت

مراسم ادای احترام هیئت‌های خارجی به پیکر مطهر قائد شهید امت
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۲- ۱۰:۱۷
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برچسب ها: مراسم وداع و تشییع ، رهبر انقلاب ‌ ، تشییع پیکر شهید
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