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فرماندار رامسر از آمادهباش کامل دستگاههای اجرایی، امدادی، خدماتی و فرهنگی شهرستان برای برگزاری آیینهای تشییع و بزرگداشت رهبر شهید خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، فرماندار شهرستان رامسر از آمادهباش کامل تمامی دستگاههای اجرایی، نهادها و مجموعههای خدماترسان شهرستان برای برگزاری باشکوه آیینهای تشییع و بزرگداشت رهبر شهید خبر داد.
مسلم قبادیان با اشاره به اهمیت این رویداد و ضرورت مشارکت گسترده مردم در آیینهای وداع و بزرگداشت اظهار کرد: تمامی دستگاههای اجرایی شهرستان با حداکثر توان در حالت آمادهباش قرار گرفتهاند و هماهنگیهای لازم برای ارائه خدمات، پشتیبانی و تأمین امکانات مورد نیاز در حال انجام است.
وی با بیان اینکه تمهیدات لازم برای حضور پرشور شهروندان رامسری در مراسم تشییع پیشبینی شده است، افزود: دستگاههای مسئول مأمور شدهاند با هماهنگی کامل، زمینه اعزام علاقهمندان و عاشقان ولایت به تهران را فراهم کرده و خدمات لازم را به آنان ارائه دهند.
فرماندار رامسر همچنین از برنامهریزی گسترده برای برگزاری آیینهای گرامیداشت، مجالس یادبود و مراسمهای فرهنگی و مذهبی در سطح شهرستان خبر داد و تصریح کرد: این برنامهها با مشارکت دستگاههای اجرایی، نهادهای فرهنگی، هیئتهای مذهبی و اقشار مختلف مردم برگزار خواهد شد تا مردم شهرستان رامسر نیز در پاسداشت یاد و آرمانهای رهبر شهید حضوری گسترده و شایسته داشته باشند.
قبادیان ادامه داد: فرمانداری رامسر با همکاری شورای تأمین، دستگاههای اجرایی، نیروهای امدادی، خدماتی، انتظامی، فرهنگی و سایر نهادهای مرتبط، تمامی تمهیدات لازم را برای برگزاری مطلوب این مراسم اندیشیده و روند هماهنگیها تا پایان اجرای برنامهها بهصورت مستمر دنبال خواهد کرد.
وی از شهروندان خواست با حفظ نظم، همدلی و همکاری با عوامل اجرایی، زمینه برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم را فراهم کرده و با حضور پرشور خود، جلوهای از وحدت، انسجام و وفاداری مردم به آرمانهای انقلاب اسلامی را به نمایش بگذارند.
فرماندار رامسر در پایان تأکید کرد: تمامی دستگاههای اجرایی شهرستان تا پایان مراسمها در آمادهباش کامل خواهند بود و خدمترسانی به مردم و پشتیبانی از برنامههای پیشبینیشده با تمام توان ادامه خواهد داشت.