به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در هفتمین روز از شهادت حضرت امام حسین علیه السلام و یاران با وفایش یادواره ۷۲ تن از شهدای منطقه منشاد وشهید خوشنام در محل اردوگاه قائم ال محمد منشاد برگزار شد.



در این مراسم که قشر‌های مختلف مردم منطقه منشاد و مسئولان استان و شهرستان مهریز حضور داشتند شرکت کنندگان در این مراسم بر ادامه دهنده راه رهبر شهیدمان حضرت امام خامنه‌ای ودیگر شهدای رمضان تاکید کردند.



در مراسم گرامیداشت شهدای منطقه منشاد بابایی استاندار یزد سخنران این مراسم بود و بر الهام گرفتن مسیر خط سرخ حضرت اباعبدالله الحسین (ع) تاکید کرد و گفت: الهام می‌گیریم به خط سرخ حضرت امام حسین علیه السلام و لبیک گفتن به اینکه شیعه‌ایم و شیعه نمی‌تواند ساکت باشد و اگر لباس سیاه به تن داریم پیام دارد یعنی من پیرو خط حسینم ودر مقابل ظالم می‌ایستم.



استاندار یزد در ادامه سخنان خود اظهار داشت: برگزاری یادواره شهدا می‌تواند وقایع جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق علیه ایران وهمچنین تجاوزات آمریکا واسرائیل به ایران اسلامی به نسل‌های اینده انتقال پیدا کند.



بابایی با اشاره به تشیع پیکر پاک رهبر شهیدمان افزود: در تشییع جنازه امام خامنه‌ای الهام میگیریم که این مسیر پا برجاست و تا قیام و قیامت و در طول زمان که عمر داریم این ماهستیم که امتحان خود را باید پس بدهیم.



استاندار یزد در پایان سخنان خود از برگزارکنندگان یادواره شهدای منطقه منشاد و شهید خوشنانم و رهبرشهیدمان تشکر و قدردانی کرد و در خصوص تامین آب آشامیدنی منشاد قول مساعد داد که برای تامین آب اشامیدنی اهالی منشاد پیگیری لازم بعمل آورد.



در پایان این مراسم هیات عزاداران حسینی منشاد به عزاداری وسینه زنی پرداختند.