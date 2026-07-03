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آغاز آیینهای وداع با پیکر مطهر رهبر شهید امت اسلامی، حضرت آیتالله سید علی خامنهای، بازتابی گسترده و کم سابقه در رسانههای پاکستان داشته است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ شبکههای تلویزیونی و خبرگزاریهای پاکستان از جمله «اکسپرس نیوز»، «دنیا نیوز»، «آج نیوز» و «سما تی وی» با انتشار گزارشهای میدانی، تصاویر و اخبار لحظهای از تهران، آغاز مراسم وداع را به طور ویژه پوشش دادند.
این رسانهها با توصیف فضای آکنده از اندوه در پایتخت ایران، از حضور گسترده مردم برای آخرین وداع با پیکر رهبر شهید خبر داده و مراسم را یکی از مهمترین رویدادهای سیاسی و مذهبی جهان اسلام توصیف کردند.
رسانههای پاکستانی همچنین با اشاره به انتقال پیکر مطهر به حسینیه امام خمینی (ره)، استقرار تدابیر گسترده امنیتی، حضور میلیونها عزادار و برگزاری مراسمهای مختلف در تهران، گزارش دادند که آیینهای تشییع و وداع با مشارکت گسترده مردم و با حضور هیئتهای عالیرتبه خارجی در حال برگزاری است.
بخش قابل توجهی از پوشش رسانهای پاکستان به حضور مقامهای خارجی در این مراسم اختصاص داشت. رسانههای این کشور با اشاره به حضور هیئتهای رسمی از دهها کشور، سفر «شهباز شریف» نخست وزیر پاکستان و دیگر مقامات ارشد این کشور به تهران را نیز به طور گسترده منعکس کرده و آن را نشانه اهمیت این مراسم در سطح منطقه و جهان اسلام ارزیابی کردند.
در گزارشها و تحلیلهای منتشرشده، رسانههای پاکستانی همچنین به پیامهای تسلیت مقامات ایرانی، فضای عزاداری در سراسر ایران، برگزاری مراسمهای چند روزه و تمهیدات گسترده برای میزبانی از هیئتهای خارجی پرداختند و این رویداد را یکی از پربازتابترین موضوعات خبری روز در پاکستان دانستند.
حجم و گستردگی این پوشش رسانهای نشان میدهد آغاز آیینهای وداع با رهبر شهید امت اسلامی، در صدر دستور کار خبری رسانههای پاکستان قرار گرفته و تقریباً تمامی جراید و رسانههای الکترونیکی این کشور با انتشار گزارشها، تصاویر و تحلیلهای متعدد، این رویداد را به صورت ویژه برای مخاطبان خود بازتاب دادهاند.