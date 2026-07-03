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رقابتهای هاکی روی چمن قهرمانی جوانان کمتر از ۱۸ سال آسیا با قهرمانی تیم کره جنوبی در تالدی کورگان قزاقستان به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دوره از رقابتها ۸ تیم حضور یافتند که در دو گروه ۴ تیمی رقابت کردند و همگی تیمها به دور یک چهارم نهایی صعود کردند.
نتایج پایانی مسابقات به این شرح است:
* برای ردههای ۵ و ۶:
سریلانکا ۲ - ۴ اندونزی
* رده بندی:
قزاقستان ۳ - ۰ تایلند
* فینال:
کره جنوبی ۵ - ۳ ازبکستان
- تیم ایران در این دوره و در دور گروهی، در گروه بی با یک گل از تیم تایلند، با ۴ گل از تیم قزاقستان و با ۹ گل از تیم ازبکستان شکست خورد و بدون امتیاز در رده چهارم قرار گرفت. تیم ایران در دور یک هشتم نهایی ۱ - ۱۶ از تیم کره جنوبی شکست خورد و در دیدار برای ردههای ۵ تا ۸، ۱ - ۵ از سریلانکا شکست خورد. تیم ایران در دیدار برای ردههای ۷ و ۸، با ۳ گل تیم تاجیکستان را برد و هفتم شد.