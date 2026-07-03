

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دوره از رقابت‌ها ۸ تیم حضور یافتند که در دو گروه ۴ تیمی رقابت کردند و همگی تیم‌ها به دور یک چهارم نهایی صعود کردند.



نتایج پایانی مسابقات به این شرح است:

* برای رده‌های ۵ و ۶:

سریلانکا ۲ - ۴ اندونزی

* رده بندی:

قزاقستان ۳ - ۰ تایلند

* فینال:

کره جنوبی ۵ - ۳ ازبکستان

- تیم ایران در این دوره و در دور گروهی، در گروه بی با یک گل از تیم تایلند، با ۴ گل از تیم قزاقستان و با ۹ گل از تیم ازبکستان شکست خورد و بدون امتیاز در رده چهارم قرار گرفت. تیم ایران در دور یک هشتم نهایی ۱ - ۱۶ از تیم کره جنوبی شکست خورد و در دیدار برای رده‌های ۵ تا ۸، ۱ - ۵ از سریلانکا شکست خورد. تیم ایران در دیدار برای رده‌های ۷ و ۸، با ۳ گل تیم تاجیکستان را برد و هفتم شد.