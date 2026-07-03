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با برنامه ریزی و هماهنگیهای صورت گرفته، ۵۸۰۰ زائر آذربایجانغربی راهسپار مراسم وداع با رهبر شهید امت میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، استاندار آذربایجانغربی در جلسه هماهنگی و برنامه ریزی اعزام زائران گفت: تمامی اقدامات لازم برای پشتیبانی و تسهیل شرایط پیشبینی شده و این حضور، سرافرازی دیگری برای مردم ولایتمدار آذربایجانغربی است. معاون سیاسی استاندار آذربایجانغربی هم گفت همزمان با نزدیک شدن به مراسم وداع قائد شهید، ستادهای استانی در آذربایجانغربی با بسیج تمامی ظرفیتها، تمهیدات لازم را برای اعزام ۵۸۰۰ زائر و برگزاری برنامههای سوگواری در سراسر استان فراهم کردهاند. مقابلی همچنین جزئیات زمانبندی سفر را تشریح کرد و افزود: کاروان زائران استان صبح روز ۱۳ تیرماه عازم خواهند شد و پس از استقرار در محل تعیینشده در کرج، عصر روز پانزدهم به سمت استان بازخواهند گشت.سردار نجمی جانشین فرمانده سپاه شهدای استان نیز با اعلام جزئیات لجستیکی اعزام، گفت: تمامی مقدمات برای حضور شایسته مردم استان در مراسم تشییع رهبر شهید فراهم شده است و در مجموع ۲۲۰ دستگاه اتوبوس مسئولیت جابهجایی زائران را بر عهده دارند. حجتالاسلام آقایی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان نیز از برگزاری مراسمهای سوگواری در مرکز و سایر شهرهای استان خبر داد و افزود: تجمعات شبانه و مراسم عزاداری از ۱۳ تا ۱۹ تیرماه برگزار و مراسم محوری استانی نیز روز شنبه ۲۰ تیرماه، ساعت ۱۰:۳۰ صبح برگزار میشود.