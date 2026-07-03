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رئیس جهاد دانشگاهی مازندران از اجرای مدل «هنرستان جوان» با هدف پیوند نظام آموزشی و صنعت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس جهاد دانشگاهی مازندران از اجرای مدل «هنرستان جوان» در راستای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه و ارتقای مهارتآموزی دانشآموزان خبر داد و گفت: این طرح با هدف پیوند نظام آموزشی و صنعت، زمینه تربیت نیروی انسانی متخصص و افزایش اشتغال را فراهم میکند.
محمدرضا یوسفیمهر اظهار کرد: در این رویکرد نوآورانه، دانشآموزان به جای طی کردن مسیرهای سنتی آموزشی، به سمت فراگیری تخصصهای مورد نیاز بازار کار هدایت میشوند.
وی افزود: در مدل «هنرستان جوان»، آموزشهای عمومی توسط سازمان تعلیم و تربیت ارائه میشود و آموزشهای مهارتی و تخصصی در محیطهای صنعتی و مراکز تخصصی از جمله مرکز دریانوردی نوشهر انجام خواهد شد.
رئیس جهاد دانشگاهی مازندران با بیان اینکه دانشآموزان پس از سه سال علاوه بر دریافت مدرک تحصیلی، مهارت عملی در رشتههایی مانند مکانیک، برق و دریانوردی کسب میکنند، تصریح کرد: این شیوه آموزشی میتواند زمینه ورود سریعتر دانشآموزان به بازار کار و تضمین آینده شغلی آنان را فراهم کند.
یوسفیمهر از انعقاد تفاهمنامههای همکاری با واحدهای صنعتی و تولیدی استان خبر داد و گفت: قراردادهای راهبردی با معادن، شهرکهای صنعتی آمل و واحدهای تولیدی پوشاک منعقد شده تا دانشآموزان آموزشهای تخصصی خود را بهصورت مستقیم در محیط کار فراگیرند.
وی با رد برخی اظهارنظرها درباره موازیکاری در اجرای این طرح، تأکید کرد: تمامی برنامهها در قالب یک کنسرسیوم جامع و با هماهنگی کامل میان جهاد دانشگاهی، مراکز پژوهشی و دستگاههای مرتبط اجرا میشود و از هرگونه تداخل در مأموریتها جلوگیری خواهد شد.
رئیس جهاد دانشگاهی مازندران هدف نهایی اجرای این طرح را دستیابی به نرخ ۵۶ درصدی مهارتآموزی در میان دانشآموزان عنوان کرد و افزود: جایگزینی رشتههای کممتقاضی با تخصصهای مورد نیاز کشور، نقش مهمی در افزایش اشتغال و تأمین نیروی انسانی ماهر استان خواهد داشت.