مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری از پیشرفت حدود ۳۰ درصدی مرمت پل تاریخی زمانخان سامان خبر داد.

به خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، حیدر صادقی گفت: نخستین مرحله عملیات مرمت پل تاریخی زمانخان شامل کف‌سازی و استحکام‌بخشی دهانه بزرگ پل در بخش شرقی انجام شده و طرح هم‌اکنون در حال انجام است.

حیدر صادقی افزود: مرمت این مرحله از اواخر فروردین امسال آغاز شد.

به گفته وی تعیین زمان دقیق پایان طرح به شرایط رهاسازی آب زاینده‌رود بستگی دارد، زیرا هرگونه بازگشایی دریچه‌های سد می‌تواند روند عملیات اجرایی را تحت تاثیر قرار دهد.

مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی استان افزود: حدود ۷۰ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح اختصاص یافته است.

پل تاریخی زمانخان سامان بر روی رودخانه زاینده‌رود به صورت ۲ دهنه طاق قوسی در سال ۱۰۲۲ هجری قمری ساخته شده و با شماره ۱۷۴۴ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.