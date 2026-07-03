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پیش ثبت نام سفر زمینی و هوایی اربعین حسینی ۱۴۰۵ از مبداء کیش آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: متقاضیان تا دوشنبه ۱۵ تیر فرصت دارند از ساعت ۱۸ تا ۲۲ برای نام نویسی حضوری به نشانی بلوار ساحل، بازار دیپلمات، طبقه دوم، واحد ۲۱۰ مراجعه کنند.
متقاضیان سفر اربعین حسینی برای نهاییسازی مراحل اعزام باید علاوه بر تکمیل برگه پیش ثبت نام به نشانی formafzar.com در سامانه سراسری سماح به نشانی samah.haj.ir نیز ثبتنام کنند.
همراه داشتن گذرنامه و یا تصویر صفحه اول گذرنامه متقاضیان با حداقل شش ماه اعتبار برای ارائه نام نویسی حضوری لازم است.
متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند با شمارههای ۰۹۳۵۶۱۰۹۶۶۵ و ۰۹۳۵۰۷۷۹۶۶۵ تماس بگیرند.