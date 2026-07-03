دوره‌های تخصصی مهارت‌آموزی مربیان پیش‌دبستانی با حضور مدیرکل آموزش و پرورش مازندران و رئیس جهاد دانشگاهی استان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، دوره‌های تخصصی مهارت‌آموزی مربیان پیش‌دبستانی با هدف ارتقای کیفیت آموزش کودکان زیر ۶ سال و آماده‌سازی مربیان برای آغاز سال تحصیلی جدید، از پنجشنبه در دانشگاه ملی مهارت استان مازندران در ساری آغاز شد.

این دوره‌ها با حضور فریدون کلبادی‌نژاد مدیرکل آموزش و پرورش مازندران و محمدرضا یوسفی‌مهر رئیس جهاد دانشگاهی استان برگزار می‌شود و برای یک‌هزار و ۵۰۰ مربی ثبت‌نام‌کننده، پس از گذراندن دوره آموزشی ۳۴ ساعته، گواهی مهارت از سوی جهاد دانشگاهی صادر خواهد شد.

دوره‌های آموزشی در شهر‌های ساری، آمل، بهشهر، قائم‌شهر، بابلسر، بابل، تنکابن و نور برگزار می‌شود و نخستین مرحله آن طی روز‌های ۱۱ و ۱۲ تیرماه در ساری و آمل در حال برگزاری است.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با بیان اینکه این دوره‌ها با هدف توانمندسازی مربیان کودکستان‌ها و پیش‌دبستانی‌ها طراحی شده است، گفت: تلاش می‌کنیم تمامی مربیان از مهرماه ۱۴۰۵ با رویکردی یکپارچه، بر پایه آخرین بازنگری‌های محتوایی و شیوه‌های نوین تدریس، وارد کلاس‌های درس شوند.

کلبادی‌نژاد افزود: در این دوره‌ها بر آموزش مهارت‌های هویتی، ارزش‌های ملی و مهارت‌های زندگی تأکید ویژه شده تا زمینه رشد همه‌جانبه کودکان سه تا شش ساله فراهم شود.

وی با اشاره به محدودیت‌های اعتباری، نقش خیرین در تجهیز مراکز آموزشی را ارزشمند دانست و تصریح کرد: با استفاده از ظرفیت حمایت‌های مردمی و دولتی، روند تجهیز مراکز آموزشی ادامه خواهد یافت تا زمینه دسترسی عادلانه کودکان به آموزش باکیفیت فراهم شود.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران همچنین بر اهمیت یادگیری غیرمستقیم، تعامل علمی میان مربیان و اساتید و بهره‌گیری از تجربیات آموزشی تأکید کرد و از عوامل اجرایی و داوطلبان برگزاری این دوره‌ها قدردانی کرد.

در بخش دیگری از این برنامه، اجرای «طرح حامی» برای جبران عقب‌ماندگی‌های تحصیلی دانش‌آموزان دوره ابتدایی نیز تشریح شد. این طرح با هدف شناسایی و حمایت از دانش‌آموزان نیازمند آموزش تکمیلی پس از امتحانات، ابتدا در مقطع ابتدایی اجرا شده و سپس در دوره‌های متوسطه اول و دوم نیز توسعه خواهد یافت.