اعظم کلیابی، در سوگ‌ رهبر شهید انقلاب اسلامی شعری سروده است.

چه‌قدر حال و هوای دلم غم انگیز است...

چه‌قدر حال و هوای دلم غم انگیز است...

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اعظم کلیابی، در سوگ‌ رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای رضوان‌الله‌علیه شعری سروده است.

چه‌قدر حال و هوای دلم غم انگیز است

بهار بی تو برایم، شبیه پاییز است

و روی پنجره‌ی صبح، گرد آه من است

چه‌قدر دفترِ نم‌ناک روی این میز است

برای سردی داغ نشسته در دل من

هزار رود چنان زنده‌رود ناچیز است

تو کوچ کردی و کوچه پر از هیاهو شد

غروب زخمی کوچت قیام تبریز است

قیام خون تو بر پا شد و قیامت کرد

چقدر بغض من از انتقام لبریز است

صدای حق وحقیقت نمی شود خاموش

چراغ روشن راهت ستاره آویز است