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اعظم کلیابی، در سوگ رهبر شهید انقلاب اسلامی شعری سروده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اعظم کلیابی، در سوگ رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیتالله العظمی سیدعلی خامنهای رضواناللهعلیه شعری سروده است.
چهقدر حال و هوای دلم غم انگیز است
بهار بی تو برایم، شبیه پاییز است
و روی پنجرهی صبح، گرد آه من است
چهقدر دفترِ نمناک روی این میز است
برای سردی داغ نشسته در دل من
هزار رود چنان زندهرود ناچیز است
تو کوچ کردی و کوچه پر از هیاهو شد
غروب زخمی کوچت قیام تبریز است
قیام خون تو بر پا شد و قیامت کرد
چقدر بغض من از انتقام لبریز است
صدای حق وحقیقت نمی شود خاموش
چراغ روشن راهت ستاره آویز است