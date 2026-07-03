به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سرپرست تیم ملی کبدی جمهوری اسلامی از حضور اردوی تیم در نقده خبر داد و افزود: شهرستان نقده یکی از قطب‌های ورزش کشور، بخصوص کبدی کاران است از این رو ما با ۲۰ بازیکن از ۵ تیرماه در این اردو حضور داریم و این اردو تا ۱۵ تیرماه ادامه دارد.

عبادی دلیری این اردو را هفتمین اردوی تیم ملی اعلام و اضافه کرد: ۵ اردوی دیگر باقیمانده تا بتونیم با تیم‌های خارجی و حریفان خود نیز بازی تدارکاتی داشته باشیم تا بازیکنان بتوانند به اوج آمادگی برسند.

نواب تازه قلعه سرمربی تیم ملی کبدی جمهوری اسلامی از آمادگی ۷۰ - ۸۰ درصدی تیم خبر داد و افزود: رقیب اصلی ما تیم هند است و اما نباید تیم‌های دیگر را نیز دست کم بگیریم، چون همه تیم‌ها در حال آمادگی خود هستند.

تیم ملی کبدی خود را برای شرکت در مسابقات ناگویای ژاپن که ۲۸ شهریور برگزار می‌شود، آما ده می کنند.