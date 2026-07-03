پخش زنده
امروز: -
رئیس فرهنگسرای قرآن از آمادهسازی «زائرشهر فرهنگسرای قرآن» برای میزبانی از حدود هزار نفر در هر شبانهروز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رحیم قربانی رئیس فرهنگسرای قرآن گفت: این مجموعه به مدت پنج شبانهروز با فراهم کردن امکانات اقامتی، خدمات رفاهی و برنامههای فرهنگی و قرآنی، میزبان زائران استانهای مختلف در تشییع پیکر رهبر شهید خواهد بود.
قربانی با اشاره به برنامههای این مجموعه همزمان با مراسم تشییع رهبر شهید اظهار کرد: فرهنگسرای قرآن از نخستین ساعات تشکیل ستادهای خدمترسانی، تمام ظرفیتهای خود را برای ایفای نقش در این رویداد ملی و معنوی به میدان آورده است. بر همین اساس، این مجموعه بهعنوان یکی از زائرشهرهای پیشبینیشده برای اسکان زائران با عنوان «زائرشهر فرهنگسرای قرآن» فعالیت خواهد کرد.
وی با بیان اینکه تمامی بخشهای فرهنگسرا برای خدمترسانی بسیج شدهاند، افزود: امکانات، فضاهای فرهنگی، تجهیزات و نیروهای اجرایی فرهنگسرای قرآن در این چند روز به صورت کامل در اختیار زائران قرار خواهد گرفت تا بتوانیم میزبانی شایستهای از عاشقان و دلدادگان رهبر شهید داشته باشیم.
قربانی با اشاره به ظرفیت اسکان این مجموعه گفت: براساس برنامهریزیهای انجامشده، حدود هزار نفر در هر شبانهروز از زائرانی که از استانها برای حضور در مراسم تشییع و وداع به تهران سفر میکنند، در این مجموعه اسکان خواهند یافت.
رئیس فرهنگسرای قرآن ادامه داد: علاوه بر اسکان، برنامهریزی جامعی برای تغذیه، پذیرایی و ارائه خدمات رفاهی انجام شده است تا زائران در مدت حضور خود دغدغهای از این جهت نداشته باشند. در کنار این خدمات، اجرای برنامههای فرهنگی و قرآنی نیز در دستور کار قرار گرفته تا فضای زائرسرا متناسب با حال و هوای معنوی این ایام باشد.
وی با تأکید بر اینکه رهبر شهید عمر خود را در مسیر ترویج فرهنگ قرآن سپری کرد، اظهار کرد: طبیعی است که مجموعهای با هویت قرآنی همچون فرهنگسرای قرآن تلاش کند، خدمات خود را نیز با رنگ و بوی قرآن ارائه دهد. از این رو در کنار خدمات رفاهی، برنامههای متنوع قرآنی، تلاوت، محافل انس با قرآن و فعالیتهای فرهنگی برای زائران پیشبینی شده است.
قربانی تصریح کرد: خدمت به زائران مراسم تشییع رهبر شهید را توفیقی بزرگ برای مجموعه فرهنگسرای قرآن میدانیم و امیدواریم بتوانیم بخشی از دین خود را نسبت به شخصیت قرآنی و فرهنگی ایشان از طریق این خدمترسانی ادا کنیم. تمام همکاران فرهنگسرای قرآن با روحیه جهادی در این روزها پای کار هستند تا فضایی آرام، معنوی و در شأن زائران فراهم شود و این مجموعه بتواند نقش مؤثری در خدمترسانی به شرکتکنندگان در مراسم ایفا کند.