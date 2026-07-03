مسئول بسیج سازندگی سپاه ولی عصر (عج) خوزستان از آمادگی کامل گروه‌های جهادی این استان برای خدمت‌رسانی به مردم در مراسم وداع، تشییع و تدفین «امام مجاهد شهید» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ پاسدار سید اسلام موسوی اظهار داشت: در راستای خدمت‌رسانی به زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، امام سید علی حسینی خامنه‌ای، گروه‌های جهادی بسیج سازندگی خوزستان اقدام به برپایی ۸ موکب در مبادی خروجی استان خواهند کرد.

وی افزود: همچنین یک موکب بزرگ در ورودی مصلای تهران و یک موکب دیگر در مسیر تشییع در تهران مستقر خواهد شد.

سرهنگ موسوی تصریح کرد: علاوه بر این، دو موکب بزرگ در شهر قم برپا می‌شود و امکانات اسکان و پذیرایی برای هم‌استانی‌های خوزستانی در شهر ری نیز پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: قرارگاه اسکان جهادگران بسیج سازندگی خوزستان در مشهد مقدس با ظرفیت یک هزار نفر آماده خدمت‌رسانی خواهد بود. همچنین یک موکب پذیرایی در خیابان امام رضا (ع) مشهد برپا می‌شود و آشپزخانه مرکزی با ظرفیت طبخ یک هزار پرس غذا در هر وعده برای ارائه خدمات به زائران و عزاداران فعالیت خواهد کرد.

مسئول بسیج سازندگی خوزستان با تأکید بر آمادگی کامل جهادگران استان، خاطرنشان کرد: تمامی ظرفیت‌های گروه‌های جهادی برای خدمت‌رسانی شایسته به مردم و شرکت‌کنندگان در این آیین به کار گرفته شده است.