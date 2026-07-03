شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان با وجود نیروی انسانی متخصص و تجهیزات و فناوری به روز در آمادگی کامل برای مدیریت بحران است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار لنجان گفت: ارزیابی‌های انجام‌شده در بازدید اعضای شورای تأمین شهرستان از خطوط تولید ذوب‌آهن اصفهان نشان می‌دهد این مجموعه از نظر نیروی انسانی، تجهیزات و فناوری، آمادگی کامل برای ایفای نقش به‌عنوان معین شهرستان در شرایط بحرانی و حوادث غیرمترقبه را دارد.

فرماندار لنجان و اعضای شورای تأمین این شهرستان در حاشیه بازدید از خطوط تولید ذوب‌آهن اصفهان، امکانات و ظرفیت‌های این شرکت را برای مدیریت شرایط بحرانی و حوادث غیرمترقبه ارزیابی کردند.

علیرضا بصیری با بیان اینکه امکانات ذوب‌آهن اصفهان به‌ویژه در شرایط بحران در سطح استاندارد‌های بالای ملی قرار دارد، گفت: نیروی انسانی آموزش‌دیده، تجهیزات تخصصی و بهره‌گیری از فناوری‌های روز، این مجموعه را در آمادگی کامل برای خدمت‌رسانی مطلوب در شرایط بحرانی قرار داده است.

وی با تأکید بر لزوم توجه استانی و ملی به ظرفیت‌های این صنعت مادر افزود: ذوب‌آهن اصفهان به‌عنوان تنها تولیدکننده ریل مورد نیاز شریان‌های حیاتی کشور، نقش راهبردی در توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی دارد.

فرماندار لنجان تاکید کرد: با رفع مشکلات این کارخانه، به‌ویژه در زمینه تأمین مواد اولیه، ذوب‌آهن اصفهان می‌تواند نقش مؤثرتری در توسعه شبکه حمل‌ونقل ریلی و تحقق برنامه‌های زیرساختی کشور ایفا کند.