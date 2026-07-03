به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی صداقتی مدیر عامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران از گشایش زیرگذر بزرگراه شهید حکیم در تقاطع با بلوار تعاون در صبح امروز جمعه خبر داد و گفت: عبور بزرگراه شهید حکیم از میان بافت شهری بلوار تعاون، تاثیرات بسزایی بر زندگی اهالی این نواحی گذاشته که یکی از آنها گسست محلات بلوار تعاون است.

وی افزود: جهت پیوند مجدد محلات، ایده غیرهمسطح سازی تقاطع بزرگراه حکیم با بلوار تعاون ما را به اجرای یک زیرگذر در امتداد بزرگراه شهید حکیم رساند تا سفر‌های گذری و عبوری بصورت زیرسطحی با سرعت بالا انجام شود و از سوی دیگر دسترسی‌های محلات بلوار تعاون و سایر گردش‌های ترافیکی مورد نیاز در تراز صفر به صورت چراغدار برقرار گردد.

صداقتی درخصوص بخش‌های قابل بهره برداری گفت: اجرای یک دسترسی به طول ۱۲۵۰ متر شامل یک زیرگذر شرقی-غربی در امتداد بزرگراه شهید حکیم به طول ۶۷۰ متر با عرض ۲۳ متر بصورت رفت و برگشت که هر مسیر ۳ خط عبوری را پوشش می‌دهد. اجرای دسترسی‌های راستگرد لاین شمالی بزرگراه شهید حکیم به طول ۱۲۰۰ متر با عرض ۸.۵ متر، تعریض و اصلاح هندسی راستگرد جنوب شرقی تقاطع به طول ۴۰۰ متر، اجرای دیوار‌های حائل و نمایی و اجرای شبکه جمع آوری و هدایت آب‌های سطحی نیز از سایر اقدامات اجرایی در این پروژه است.

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران تاکید کرد: با گشایش زیرگذر، ترافیک بزرگراه حکیم در تقاطع با بلوار تعاون به سطح زیر منتقل شده تا فضا جهت اجرای دسترسی‌های روسطحی مهیا گردد.

وی ادامه داد: تامین چهار دسترسی با جهت‌های شمال به شرق، غرب به شمال، جنوب به غرب و شرق به جنوب به طول مجموع ۲۰۰۰ متر و دو دوربرگردان غرب به غرب و شرق به شرق در طرفین عرشه زیرگذر در فضای روسطحی به عنوان گام آتی اجرایی خواهدشد.

صداقتی گفت: با گشایش کامل این پروژه در دو سطح زیرسطحی و روسطحی شاهد کاهش ۳۵ کیلومتر پیمایش اضافی، کاهش زمان سفر، پیوند مجدد محلات بلوار تعاون و ارتقاء دسترسی‌های اصلی و فرعی در منطقه ۵ خواهیم بود.

وی تنها معارض ملکی این پروژه را ۱۳۰۰ مترمربع زمین تعاونی مسکن اعلام کرد و دو لوله گاز بزرگ مقیاس به اقطار ۱۲ و ۳۰ اینچ، دو لوله گاز محلی ۹۰ و ۱۶۰ میلیمتر، سه لوله آب به اقطار ۳۰۰ و ۲۰۰، ۱۵۰ میلی‌متر شبکه توزیع، یک لوله آب ۴۰۰ میلیمتر شبکه تامین، یک لوله ۷۰۰ میلیمتر جمع آوری فاضلاب، ۱۹ پایه تیر روشنایی، ۱۷ پایه تیر برق فشار متوسط، ۸ رشته فیبر نوری، ۳ رشته کابل مسی مخابرات، دکل دوربین نظارتی، کابل برق ۲۰ کیلو ولت زمینی و ۲ دستگاه پل عابرپیاده را از سایر معارضین برشمرد.

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران در خصوص احجام عملیات عمرانی گفت: ۷۸۰۰۰ مترمکعب خاکبرداری، ۱۹۰۰۰ مترمکعب بتن ریزی، ۲۶۸۹ مترمربع قالب بندی، ۱۷۰۶ تن آرماتوربندی، ۱۰۰۰ مترمکعب قلوه بتن، ۹۰ تن هندریل، ۳۰۰۰ مترطول پیاده روسازی، ۱۳۸۰۰ مترطول جدولکاری، ۵۰۷۰ تن بتن غلتکی، ۵۸۳۰ مترمربع دیوار نمایی، ۵۵۰۰ تن آسفالت، ۷۸ پایه روشنایی، ۳۲ پروژکتور، ۷ تابلو هدایت مسیر و ۱۲۰۰ مترطول نیوجرسی در این پروژه اجرایی شده است.

صداقتی ارزش روز اجرای "زیرگذر بزرگراه شهید حکیم در تقاطع با بلوار تعاون " را ۶۵۰ میلیارد تومان اعلام کرد.