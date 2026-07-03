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دادستان عمومی و انقلاب دزفول با صدور دستوری به پلیس راهنمایی و رانندگی این شهرستان، بر برخورد فوری و قانونی با خودروها و وسایل نقلیه هنجارشکن تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مسلم کرم الهی در نشست مشترک با فرمانده و معاونان پلیس راهنمایی و رانندگی دزفول، بیان کرد: در راستای صیانت از حقوق عامه، ارتقای نظم عمومی و پاسخ به مطالبات شهروندان، پلیس راهنمایی و رانندگی این شهرستان مکلف است نسبت به برخورد فوری و قانونی با خودروها و وسایل نقلیه هنجارشکن اقدام کند.
وی ادامه داد: خودروهایی که با دستکاری در سامانه اگزوز یا سایر تغییرات غیرمجاز موجب ایجاد آلودگی صوتی، برهم زدن آرامش شهروندان، انجام حرکات مخاطرهآمیز و اخلال در نظم عمومی میشوند، با قید فوریت توقیف و به پارکینگ منتقل میشوند.
کرم الهی گفت: همچنین برای رانندگان متخلف، متناسب با نوع تخلف از جمله ایجاد آلودگی صوتی، تغییر غیرمجاز در شکل ظاهری خودرو، اخلال در نظم عمومی از طریق حرکات نامتعارف و سایر عناوین قانونی، پرونده قضایی تشکیل و برای رسیدگی به دادسرا ارسال شود.
دادستان عمومی و انقلاب دزفول با تاکید بر حمایت از حقوق شهروندان و حفظ آرامش عمومی، از رانندگان خواست با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و پرهیز از هرگونه رفتار هنجارشکن، در تامین نظم، امنیت و آسایش عمومی مشارکت داشته باشند.
تردد نمایشی خودروهایی که با دستکاری در سامانه اگزوز موجب ایجاد آلودگی صوتی به ویژه در برخی معابر اصلی دزفول شده که این موضوع موجب اعتراض مردم در این شهرستان تبدیل شده است.
اواسط خرداد امسال نیز، رئیس پلیس راهور دزفول با تاکید بر برخورد قاطع پلیس با خودروها و موتورسیکلتسواران متخلف در این شهرستان از آغاز برخورد قانون با تردد موتورسیکلتهای سنگین قاچاق در این شهرستان خبر داد.