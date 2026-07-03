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مراسم ادای احترام هیئت‌های خارجی به پیکر مطهر قائد شهید امت

مراسم ادای احترام شخصیت‌های خارجی به پیکر رهبر شهید انقلاب از ساعتی پیش در مصلای امام خمینی تهران آغاز شده است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۲- ۱۰:۴۰
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برچسب ها: مراسم وداع و تشییع ، رهبر انقلاب
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