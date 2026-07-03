آذربایجان شرقی دومین استان موزهای کشور
مدیرکل امور موزههای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گفت: آذربایجانشرقی با برخورداری از ۴۷ موزه پس از پایتخت رتبه دوم کشور را از نظر تعداد موزهها در اختیار دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی،
لیلا خسروی در نشست تخصصی موزههای آذربایجانشرقی با اشاره به جایگاه برجسته این استان در حوزه موزهداری گفت: آذربایجانشرقی با برخورداری از ۴۷ موزه پس از پایتخت رتبه دوم کشور را از نظر تعداد موزهها در اختیار دارد که فعالیت مسئولانه مجموعهداران و ظرفیتهای موجود این استان را به یکی از مهمترین پایگاههای موزهای کشور تبدیل کرده است.
مدیرکل امور موزههای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ضمن قدردانی از تلاش موزهداران و کارکنان موزههای استان، به اقدامات انجام شده در شرایط جنگی اشاره کرد و افزود: حفاظت و صیانت از میراث فرهنگی در چنین شرایطی، حاصل تلاش و مسئولیتپذیری مجموعه فعالان این حوزه است و از همه موزهداران و کارشناسان استان قدردانی میکنیم.
وی با اشاره به برنامههای وزارتخانه برای توسعه زیرساختهای موزهای آذربایجانشرقی اظهار کرد: تکمیل طرح های موزهای استان با جدیت پیگیری میشود و در کنار آن توسعه موزههای تخصصی نیز در دستور کار قرار دارد تا ظرفیتهای ارزشمند تاریخی و فرهنگی آذربایجانشرقی بیش از گذشته در معرض دید عموم قرار گیرد.
خسروی با تاکید بر نقش بخش خصوصی در توسعه موزهها افزود: سیاست وزارت میراث فرهنگی حمایت از موزههای خصوصی است و در این مسیر روند صدور مجوزها تسهیل خواهد شد.
وی گفت:از مرمت آثار، مجموعهداران و ایجاد موزههای جدید بخش خصوصی حمایت میکنیم، زیرا تقویت بدنه موزهداری کشور بدون مشارکت بخش خصوصی امکانپذیر نیست.
وی با اشاره به ضرورت ثبت و مستندسازی آثار موزهای گفت: ثبت آثار در سامانههای تخصصی موزهای باید با جدیت دنبال شود تا ضمن حفاظت بهتر از آثار، زمینه معرفی و بهرهبرداری علمی و فرهنگی از آنها نیز فراهم شود.
مدیرکل امور موزههای وزارت میراث فرهنگی همچنین از برنامهریزی برای توسعه موزههای کودک و نوجوان خبر داد و اظهار کرد: با هدف آشنایی نسل جدید با میراث فرهنگی، ایجاد و تقویت این موزهها در استانها مورد حمایت قرار خواهد گرفت.
خسروی با اشاره به توسعه خدمات دیجیتال در حوزه موزهها افزود: سامانه ایرانموزه با هدف معرفی هر چه گستردهتر ظرفیتهای موزهای کشور در حال تقویت است و میتواند بستر مناسبی برای معرفی موزههای آذربایجانشرقی و برگزاری رویدادهای تخصصی و نمایشگاههای مجازی باشد.
وی با تاکید بر اهمیت دیپلماسی فرهنگی خاطرنشان کرد:تلاش میکنیم نقش استانها در نمایشگاههای بینالمللی پررنگتر شود و ظرفیتهای موزهای آنها بیش از گذشته در عرصه ملی و بینالمللی معرفی شود.
خسروی با تاکید بر اینکه توسعه موزهها در برنامه هفتم پیشرفت با مشارکت بخش خصوصی دنبال میشود اظهار کرد: تبریز به واسطه برخورداری از خانههای تاریخی ارزشمند و ظرفیتهای فرهنگی خود، بستر مناسبی برای ایجاد موزههای خصوصی دارد. وزارت میراث فرهنگی نیز از شکلگیری این موزهها حمایت میکند و روند صدور مجوزها را برای متقاضیان واجد شرایط تسهیل خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد:گسترش موزههای خصوصی علاوه بر حفاظت از آثار و بناهای تاریخی زمینه مشارکت بیشتر مردم در صیانت از میراث فرهنگی و افزایش تنوع فضاهای فرهنگی را فراهم میکند و این رویکرد با همکاری اداره کل میراثفرهنگی آذربایجانشرقی با جدیت دنبال خواهد شد.
مدیرکل امور موزههای وزارت میراث فرهنگی با اشاره به برنامههای آموزشی و پژوهشی این حوزه گفت:ارتقای آموزشهای تخصصی راهنمایان موزه، بهرهگیری از ظرفیتهای پژوهشی برای تولید آثار و کتابهای ویژه کودکان و نوجوانان و برگزاری نشستهای موزهاندیشی از دیگر برنامههایی است که با هدف تقویت جایگاه موزهها و افزایش ارتباط جامعه با میراث فرهنگی دنبال خواهد شد.