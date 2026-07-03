در شب صدو بیست و چهارمین شب از شبهای ایستادگی ملت مبعوث شده، بوکان شاهد حضور پرشور و حماسی آحاد مردم در میدان فرمانداری بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در شب صدو بیست و چهارمین شب از شبهای ایستادگی ملت مبعوث شده، بوکان شاهد حضور پرشور و حماسی آحاد مردم در میدان فرمانداری بود.

این گردهمایی که برای اعلام حمایت از اقتدار و امنیت جمهوری اسلامی ایران برگزار گردید، نمایانگر پیوند ناگسستنی ملت با آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

اقشار مختلف مردم، از مسئولان تا عموم شهروندان، با حضور در این اجتماع، ضمن محکوم‌سازی توطئه‌ها و تهدیدات معاندان، بر پایبندی به اصول عزت‌مدارانه نظام و استمرار مسیر پیشرفت و امنیت کشور تأکید نمودند.

برگزاری این مراسم با حضور پررنگ خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، پیامی صریح مبنی بر حفظ وحدت و انسجام اجتماعی در برابر فشار‌های خارجی را مخابره کرد.