پرداخت بیش از ۶ همت تسهیلات سفر رئیسجمهور در لرستان
معاون اقتصادی استاندار لرستان گفت: بیش از ۶ هزار میلیارد تومان اعتبار تسهیلاتی و سرمایهگذاری مصوب سفر رئیس جمهوری در استان پرداخت شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان گفت:۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان ردیف تسهیلاتی و اعتبار سرمایهگذاری از مصوبات سفر سال گذشته رئیس جمهور در استان پرداخت شده است.
امید امیدی شاه آباد افزود: در حوزه ی طرحهای تسهیلاتی،۲۳همت اعتبار به استان اختصاص یافته که تاکنون ۵.۱ همت اعتبار پرداخت و یک همت اعتبار هم در مراحل نهایی پرداخت قرار دارد.
معاون اقتصادی استاندار لرستان بیان کرد:برای جذب منابع این طرحها نشست هایی با شبکه بانکی، سرمایهگذاران و دستگاههای اجرایی در دستور کار قرار گرفته تا موانع تأمین مالی طرح ها برطرف شود.
امیدی افزود: جذب این منابع برای ایجاد اشتغال، بهبود تولید و افزایش ارزش افزوده و ارتقای شاخصهای اقتصادی استان، اثرگذار خواهد بود.
وی گفت: همچنین برای طرحهای سرمایهگذاری در بخشهای توسعه ی شیر پاستوریزه پگاه لرستان و بخش پرورش ماهیان خاویاری و سردآبی، تفاهمنامه هایی ایجاد و اقداماتی در دست اجراست.
معاون اقتصادی استاندار لرستان افزود: باتوجه به تأکید رئیسجمهور و پیگیریهای ویژه استاندار لرستان ، این طرحها باید در بازه ی زمانی دو ساله به پایان برسد.