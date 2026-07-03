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امید امیدی شاه آباد افزود: در حوزه ی طرح‌های تسهیلاتی،۲۳همت اعتبار به استان اختصاص یافته که تاکنون ۵.۱ همت اعتبار پرداخت و یک همت اعتبار هم در مراحل نهایی پرداخت قرار دارد. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان گفت:۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان ردیف تسهیلاتی و اعتبار سرمایه‌گذاری از مصوبات سفر سال گذشته رئیس جمهور در استان پرداخت شده است.امید امیدی شاه آباد افزود:

معاون اقتصادی استاندار لرستان بیان کرد:برای جذب منابع این طرح‌ها نشست هایی با شبکه بانکی، سرمایه‌گذاران و دستگاه‌های اجرایی در دستور کار قرار گرفته تا موانع تأمین مالی طرح ها برطرف شود.

امیدی افزود: جذب این منابع برای ایجاد اشتغال، بهبود تولید و افزایش ارزش افزوده و ارتقای شاخص‌های اقتصادی استان، اثرگذار خواهد بود.

وی گفت: همچنین برای طرح‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های توسعه ی شیر پاستوریزه پگاه لرستان و بخش پرورش ماهیان خاویاری و سردآبی، تفاهم‌نامه هایی ایجاد و اقداماتی در دست اجراست.



