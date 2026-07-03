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شهرداری کلانشهر اراک در آیین بدرقه رهبر شهید انقلاب امکانات خود را در سه محور داخل شهری، بینشهری و امدادی به کار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بنا بر اعلام شهرداری کلانشهر اراک، آقازیارتی سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری کلانشهر اراک در تشریح تمهیدات این سازمان برای مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید از استقرار یک شبکه جامع پشتیبانی، امنیتی و عملیاتی در سه محور داخل شهری بینشهری و امدادی خبر داد.
در محور حملونقل ناوگان گسترده اتوبسرانی شهرداری اراک را برای اعزام شهروندان به پایتخت و همچنین پشتیبانی از خطوط شهری شهر مقدس قم بسیج شده است تا جابهجایی زائران در کوتاهترین زمان و با حداکثر کیفیت صورت گیرد. این عملیات ترابری از نخستین ساعات صبح دوشنبه آغاز شده و تا صبح چهارشنبه در خدمت عزاداران خواهد بود.
همزمان با پشتیبانی ترابری تجهیزات تخصصی شامل ماشینآلات مه پاش، تانکرهای آبرسان و ناوگان امدادی و آتشنشانی نیز برای تأمین رفاه و ایمنی زائران در مقاصد اعزامی مستقر شدهاند. در سطح کلانشهر اراک نیز تمامی ورودیها، خروجیها و کمربندیهای شهر با رویکرد هویت بصری واحد سیاه پوش شده و با نصب بنرهای سراسری و طرح تمثال رهبر شهید، فضای شهر به فضای سوگ و عزاداری تبدیل شد.
با توجه به موقعیت استراتژیک اراک به عنوان محور اصلی عبور زائرانی که از جنوب کشور عازم تهران و قم هستند، و با توجه به اینکه شهر اراک معین شهر قم و تهران است شهرداری اراک با رویکردی حمایتی تمام توان خود را برای پشتیبانی از مواکب مردمی و گروههای داوطلب در مسیرهای عبوری به کار گرفته است تا زنجیرهای از خدمترسانی به زائران در تمام طول مسیر برقرار باشد.