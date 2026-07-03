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مدیر مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری از اجرای طولانیترین شعرخوانی تاریخ، با عنوان «آخرین دیدار» ، از بامداد فردا در مصلای تهران خبر داد.
میلاد عرفان پور مدیر مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما گفت: طولانیترین شعرخوانی تاریخ، در وداع رهبر شهید در مصلی اجرا می شود.
عرفان پور افزود: در این آیین قرار است شاعرانی از ایران و دیگر کشورها در مدت بدرقه مردم با رهبر شهید انقلاب در مراسمی بیوقفه در ۴۸ ساعت اشعاری را در رثای رهبر انقلاب بخوانند.
وی گفت: رویداد ادبی «آخرین دیدار» با حضور بیش از ۲۵۰ شاعر از ایران و دیگر کشورها همزمان با بدرقه رهبر شهید انقلاب در مصلای امام خمینی تهران برگزار میشود.
به گفته مدیر مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری، در این آیین قرار است شاعرانی از ایران و دیگر کشورها در مدت بدرقه مردم با رهبر شهید انقلاب در مراسمی بیوقفه در ۴۸ ساعت اشعاری را در رثای رهبر انقلاب بخوانند.
عرفان پور گفت: «آخرین دیدار» از بامداد شنبه ۱۳ تیر آغاز و تا شامگاه یکشنبه ۱۴ تیر ادامه خواهد داشت.