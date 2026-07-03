به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیر تعاون روستایی استان آذربایجان غربی با هدف ارزیابی دقیق فرآیند خرید محصولات کشاورزی، به‌صورت سرزده از مرکز خرید کلزا در شرکت تعاونی روستایی سیمینه شهرستان میاندوآب بازدید کرد.

برای صیانت از حقوق کشاورزان و اطمینان از حسن اجرای عملیات خرید محصولات استراتژیک، سجاد حسامی مدیر تعاون روستایی آذربایجان غربی به همراه همّت باقرزاده مدیرعامل اتحادیه تعاون روستایی استان، با حضور در شهرستان میاندوآب، از روند خرید تضمینی کلزا در مرکز شرکت تعاونی روستایی سیمینه بازدید به‌عمل آوردند.

در این بازدید، مدیر تعاون روستایی استان ضمن بررسی میدانی فرآیند پذیرش، نمونه‌برداری، تعیین افت و توزین محموله‌های تحویلی، بر تسریع در روند خرید و تکریم کشاورزان تأکید کرد. وی با اشاره به اهمیت راهبردی کلزا در تأمین روغن خوراکی مورد نیاز کشور، اظهار داشت: شبکه تعاون روستایی استان با تمام توان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، بستر‌های لازم را برای تسهیل و تسریع در تحویل محصول کشاورزان فراهم کرده است تا خللی در عملیات برداشت و خرید ایجاد نشود.

باقرزاده مدیرعامل اتحادیه تعاون روستایی استان نیز در این بازدید گزارشی از وضعیت تجهیزات و امکانات مرکز خرید ارائه داد و بر آمادگی کامل شبکه تعاونی‌های روستایی برای استمرار خرید محصولات کشاورزی تا پایان فصل برداشت تأکید کرد.

در پایان این بازدید، مدیر تعاون روستایی استان ضمن گفت‌و‌گو با کشاورزان حاضر در مرکز، به بررسی دغدغه‌های آنان در خصوص نحوه محاسبه قیمت و زمان‌بندی واریز مطالبات، پرداخت و دستورات لازم جهت رفع موانع احتمالی و ارتقای خدمات‌رسانی در این مرکز خرید را صادر کرد.