به یاد شهدای دشت کربلا ۷۲ دیگ غذای نذری شامل ده هزار دست غذا، در بندرعباس پخت و بین نیازمندان توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ مسئول نذرواره مسجد امام شهداء بندرعباس گفت: برای تهیه این غذای نذری هزار و ۵۰۰ کیلو گرم برنج، هفتصد کیلوگرم گوشت و سیصد کیلوگرم حبوبات پخت شده است.

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حجت الاسلام خلیل ملکی افزود: هزینه ۳ میلیارد تومانی این غذای نذری را خیران، پایگاه مقاومت بسیج حضرت بقیه الله و هیات امنای مسجد تامین کرده‌اند.