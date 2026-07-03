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مدیر نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: ارائه خدمات درمانی در بیمارستان امام علی (ع) اندیمشک استان خوزستان با وجود محدودیت منابع در بازسازی این بیمارستان تداوم دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر امین علیپور در حاشیه بازدید از بیمارستان امام علی (ع) اندیمشک و بررسی روند پیشرفت طرحهای بازسازی و ارزیابی وضعیت ارائه خدمات درمانی پس از آسیبهای واردشده در جنگ اخیر، با اشاره به اقدامات انجامشده برای حفظ تداوم ارائه خدمات درمانی در این شهرستان اظهار کرد: در حال حاضر ارائه خدمات پاراکلینیکی شامل آزمایشگاه، رادیولوژی، سیتیاسکن،امآرآی، سونوگرافی و اکوکاردیوگرافی در بیمارستان برقرار است.
وی افزود: همچنین بخش بستری بیمارستان امام علی (ع) اندیمشک نیز با ۱۴ تخت، فعال بوده و ۵ تخت مراقبتهای ویژه (ICU) نیز به بیماران خدمات ارائه میدهد.
دکتر علی پور با اشاره به ظرفیتهای ایجادشده در بیمارستان امام علی (ع)، بیان داشت: با توجه به اقدامات زیرساختی و آمادهسازیهای انجامشده، در صورت تأمین و تخصیص بهموقع منابع، امکان بازگشت سریع این مرکز درمانی به مدار خدماترسانی کامل و ارتقای سطح ارائه خدمات درمانی فراهم خواهد شد و تحقق این هدف، مستلزم حمایت مؤثر، تصمیمگیری بههنگام و توجه ویژه مسئولان استانی و ملی برای تأمین اعتبارات و منابع مورد نیاز است.
مدیر نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز تصریح کرد: از زمان آسیبدیدگی بیمارستان، یک مرکز درمان بستر در سطح شهرستان راهاندازی شد که خدماتی نظیر بستری، زایشگاه، اورژانس و درمانگاه را به شهروندان ارائه میکند. همچنین یک بیمارستان جایگزین در شهرستان مجاور، خدمات بستری و جراحی بیماران را پوشش میدهد.
وی با اشاره به راهاندازی مجدد بخش دیالیز این بیمارستان از ابتدای اردیبهشتماه، گفت: ظرفیت این بخش از ۹ تخت به ۱۶ تخت افزایش یافته و دستگاههای دیالیز نیز فعال هستند.