به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر امین علی‌پور در حاشیه بازدید از بیمارستان امام علی (ع) اندیمشک و بررسی روند پیشرفت طرح‌های بازسازی و ارزیابی وضعیت ارائه خدمات درمانی پس از آسیب‌های واردشده در جنگ اخیر، با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای حفظ تداوم ارائه خدمات درمانی در این شهرستان اظهار کرد: در حال حاضر ارائه خدمات پاراکلینیکی شامل آزمایشگاه، رادیولوژی، سی‌تی‌اسکن،‌ام‌آر‌آی، سونوگرافی و اکوکاردیوگرافی در بیمارستان برقرار است.

وی افزود: همچنین بخش بستری بیمارستان امام علی (ع) اندیمشک نیز با ۱۴ تخت، فعال بوده و ۵ تخت مراقبت‌های ویژه (ICU) نیز به بیماران خدمات ارائه می‌دهد.

دکتر علی پور با اشاره به ظرفیت‌های ایجادشده در بیمارستان امام علی (ع)، بیان داشت: با توجه به اقدامات زیرساختی و آماده‌سازی‌های انجام‌شده، در صورت تأمین و تخصیص به‌موقع منابع، امکان بازگشت سریع این مرکز درمانی به مدار خدمات‌رسانی کامل و ارتقای سطح ارائه خدمات درمانی فراهم خواهد شد و تحقق این هدف، مستلزم حمایت مؤثر، تصمیم‌گیری به‌هنگام و توجه ویژه مسئولان استانی و ملی برای تأمین اعتبارات و منابع مورد نیاز است.

مدیر نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز تصریح کرد: از زمان آسیب‌دیدگی بیمارستان، یک مرکز درمان بستر در سطح شهرستان راه‌اندازی شد که خدماتی نظیر بستری، زایشگاه، اورژانس و درمانگاه را به شهروندان ارائه می‌کند. همچنین یک بیمارستان جایگزین در شهرستان مجاور، خدمات بستری و جراحی بیماران را پوشش می‌دهد.

وی با اشاره به راه‌اندازی مجدد بخش دیالیز این بیمارستان از ابتدای اردیبهشت‌ماه، گفت: ظرفیت این بخش از ۹ تخت به ۱۶ تخت افزایش یافته و دستگاه‌های دیالیز نیز فعال هستند.