بیش از ۵۴۰۰ موتورخانه با حدود هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار در آذربایجان غربی بهینه‌سازی و اصلاح شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان غربی از تداوم ثبت‌نام برای اجرای طرح بهینه‌سازی مصرف سوخت در موتورخانه‌های استان خبر داد و گفت: تاکنون پنج هزار و ۴۲۲ موتورخانه در قالب این طرح بهینه‌سازی و اصلاح شده‌اند.

جمشید درستکار افزود: برای اجرای طرح بهینه‌سازی این تعداد موتورخانه، حدود یک‌هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار جذب شده است. درستکار اضافه کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون مالکان ۱۰۳ موتورخانه برای بهره‌مندی از این طرح ثبت‌نام کرده‌اند که عملیات بهینه‌سازی مصرف سوخت در ۶۷ واحد از آنها به پایان رسیده است.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان‌غربی اظهار داشت: اجرای این طرح نقش موثری در کاهش هدررفت انرژی داشته و از اتلاف میلیون‌ها مترمکعب گاز طبیعی جلوگیری کرده است.