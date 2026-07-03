به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مراسم ادای احترام شخصیت‌های خارجی به آقای شهید ایران از ساعتی پیش در مصلای امام خمینی (ره) تهران آغاز شده است.

در ابتدا برخی علما و فرهیختگان مذهبی از اندونزی، افغانستان،‌ لبنان، عراق، مراکش و ترکیه به پیکر آقای شهید ایران ادای احترام کردند.

در ادامه، نمایندگان اقلیت‌های دینی کشور نیز با حضور در شبستان مصلی امام خمینی (ره) به پیکر رهبر شهید انقلاب، ادای احترام کردند.

مسئولان و هیئت‌های کشورهای بلاروس،‌ ترکمنستان، روسیه،‌ چین، اسپانیا، اکوادور، مصر، ارمنستان و بولیوی نیز وارد تهران شدند و با حضور در مصلی تهران، به پیکر امام شهید آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای ادای احترام کردند.

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