با آغاز مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی، فضای مجازی پاکستان غرق در اندوه شد. هزاران کاربر و فعال رسانه‌ای با بازنشر خاطرات و پیام‌های وداع، از ایشان به عنوان نماد مقاومت و رهبر امت اسلامی یاد کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ از نخستین ساعات آغاز مراسم وداع در حسینیه امام خمینی (ره) تهران، کاربران پاکستانی در شبکه‌های اجتماعی از جمله ایکس، فیس‌بوک، واتساپ و اینستاگرام، تصاویر و ویدئو‌های مرتبط با این مراسم را به طور گسترده بازنشر کردند.

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بخش‌هایی از سخنرانی‌های رهبر شهید انقلاب اسلامی درباره فلسطین، وحدت امت اسلامی، حمایت از مظلومان و مقاومت نیز بار دیگر در فضای مجازی پاکستان دست به دست شد و با هزاران پیام تسلیت و واکنش احساسی همراه بود.

رصد فضای مجازی پاکستان نشان می‌دهد که کاربران علاوه بر انتشار تصاویر مراسم وداع، خاطرات دیدار‌های مردمی، حضور ایشان در مراسم‌های مذهبی و سخنرانی‌های مختلف را نیز بازنشر کرده و از نقش تاریخی ایشان در تحولات جهان اسلام یاد کردند.

در میان انبوه پیام‌های منتشرشده، مضمون مشترک بسیاری از کاربران، اندوه عمیق، قدردانی از شخصیت رهبر شهید انقلاب اسلامی و تأکید بر ماندگاری راه و آرمان‌های ایشان بود.

یکی از کاربران پاکستانی با انتشار تصویری از رهبر معظم انقلاب اسلامی، تنها نوشت: «ایرانی‌ترین ایرانی.» عبارتی کوتاه که به سرعت مورد توجه و بازنشر کاربران دیگر قرار گرفت.

کاربر دیگری همزمان با آغاز مراسم وداع در حسینیه امام خمینی (ره) نوشت: «انا لله و انا الیه راجعون... پیکر مطهر رهبر شهید امت، حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای، امروز در حسینیه امام خمینی (ره) در میان عزاداران حاضر است اما این بار نه برای سخن گفتن، بلکه برای آخرین دیدار. آیین وداع آغاز شد؛ بدرود‌ ای رهبر عزیز.»

یکی دیگر از کاربران با اشاره به فرهنگ عاشورا و نهضت حسینی در پیامی نوشت: «آقاجان! اگرچه پیکر پاک شما برای همیشه از میان ما خواهد رفت اما همانند جد بزرگوارتان امام حسین (ع)، فداکاری و ایثار شما تا همیشه در تاریخ ماندگار خواهد بود و عزاداری برای شما نیز همچون عزاداری برای آن حضرت، همواره چراغ راه ما خواهد ماند.»

کاربر دیگری نیز با انتشار تصویری از رهبر شهید انقلاب اسلامی نوشت: «امروز ایران تنها عزادار نیست؛ هر خانه‌ای که دل در گرو عزت امت اسلامی دارد، در این غم شریک است.»

در کنار این پیام‌ها، بسیاری از صفحات مذهبی و گروه‌های مردمی پاکستانی نیز با انتشار اطلاعیه‌ها و پوستر‌های ویژه، آغاز آیین وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی را اطلاع رسانی کرده و از اعضای خود خواستند تا با قرائت قرآن، دعا و برگزاری مراسم‌های یادبود، همبستگی خود را با ملت ایران ابراز کنند.

بررسی محتوای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی پاکستان نشان می‌دهد که فضای غالب این شبکه‌ها در روز آغاز مراسم وداع، بیش از آنکه سیاسی باشد، رنگ و بوی عاطفی و اعتقادی داشت. کاربران با انتشار دل‌نوشته ها، تصاویر، فیلم‌ها و خاطرات، از جایگاه رهبر شهید انقلاب اسلامی در دفاع از آرمان فلسطین، وحدت امت اسلامی و جبهه مقاومت یاد کرده و بسیاری نیز با ابراز تأسف از ناتوانی در حضور در تهران، اعلام کردند که اگرچه از نظر جغرافیایی دور هستند، اما دل هایشان در مراسم وداع و تشییع، همراه ملت ایران خواهد بود.