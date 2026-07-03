به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، کاروان ووشوی جمهوری اسلامی ایران در پایان رقابت‌های سازمان همکاری شانگهای (SCO) که در شهر آنلو چین برگزار شد، با کسب چهار مدال طلا و چهار مدال نقره به کار خود پایان داد که سهم سانداکاران مازندرانی از این افتخارآفرینی، یک مدال طلا و دو مدال نقره بود.

در وزن ۵۲- کیلوگرم، سوگند سینکائی، سانداکار چالوسی، پس از غلبه بر نمایندگان ماکائو و هند به دیدار نهایی راه یافت و در فینال برابر نماینده چین، به مدال نقره دست یافت.

در وزن ۶۵- کیلوگرم، شجاع پناهی با شکست رقبایی از قزاقستان، هند و قرقیزستان به فینال رسید و در دیدار پایانی مقابل نماینده چین، مدال نقره رقابت‌ها را از آن خود کرد.

در وزن ۷۵- کیلوگرم نیز سید سهیل موسوی، سانداکار آملی، پس از برتری مقابل نمایندگان قزاقستان و قرقیزستان، در دیدار نهایی برابر حریف هندی، نایب‌قهرمان آسیا، قرار گرفت و با دیسکالیفه شدن حریف در همان راند نخست، مدال طلای این رقابت‌ها را کسب کرد.

همچنین صدیقه دریایی و معین تقوی، دو مربی برجسته مازندرانی، به عنوان اعضای کادر فنی تیم ملی ووشوی ایران در این مسابقات حضور داشتند و در موفقیت کاروان کشورمان نقش‌آفرینی کردند.